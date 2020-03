"Siamo di fronte ad una situazione urgente e seria, sono preoccupata e condivido questa preoccupazione con voi". Lo ha detto la commissaria per gli affari interni dell'Ue, Ylva Johansson, al dibattito al Parlamento europeo sui migranti.

"E' necessario che si protegga la nostra frontiera ma è anche necessario difendere i nostri valori e anche il diritto all'asilo e i diritti fondamentali e i diritti umani. Non c'è contraddizione fra questi elementi", ha aggiunto.

"La Grecia è obbligata a proteggere il confine esterno europeo ma deve farlo in maniera proporzionata", ha aggiunto la Commissaria, annunciando poi che andrà in Grecia e giovedì chiederà al governo di Atene "come agirà adesso per far sì che sia ottemperante rispetto al diritto europeo e a quello dell'asilo e anche al principio di non respingimento".

