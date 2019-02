Le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) vanno attuate senza abolire le attuali azioni al portatore. Non dovrebbe però più essere possibile emetterne di nuove.

È quanto chiede la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) che, con 17 voti contro 7 e un'astensione, ha approvato il relativo disegno di legge. I giudizi del Forum globale sono utilizzati dal G20, dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dall'UE per valutare se uno Stato deve essere identificato come non cooperativo quanto alla trasparenza fiscale. In tal caso vengono allestite apposite liste nere. Da qui la necessità di legiferare per evitare sanzioni internazionali.

Secondo la CET-N, la soluzione proposta per le azioni al portatore, chiamata "grandfathering", unitamente alle disposizioni penali proposte concernenti l'obbligo di notifica e la tenuta di un registro degli aventi economicamente diritto, costituiscono una "attuazione coerente" delle raccomandazioni del Forum globale.

