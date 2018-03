Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 ottobre 2012 17.14 18 ottobre 2012 - 17:14

La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale è contraria all'elezione in blocco dei membri del Consiglio federale, in occasione del rinnovo integrale dell'esecutivo ogni quattro anni.

Con 16 voti contro 7 e 1 astenuto, la commissione si è opposta a un'iniziativa parlamentare in questo senso del consigliere agli Stati sciaffusano Thomas Minder (senza partito), accolta invece di misura il 2 aprile scorso dall'analoga commissione della Camera dei Cantoni.

Secondo questo testo, in occasione del rinnovo del Consiglio federale i membri del governo non dovrebbero più essere eletti uno dopo l'altro, bensì in blocco e contemporaneamente. Ciò varrebbe sia per i membri che si ricandidano, sia per eventuali nuovo candidati.

La commissione del Nazionale ritiene in un comunicato odierno che le elezioni individuali dei membri del Consiglio federale garantiscano una procedura chiara e ben strutturata. Sottolineando come una modifica delle regole in vigore non porrebbe fine ai calcoli strategici dei partiti, la commissione giudica l'iniziativa Minder superflua.

