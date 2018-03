Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

I responsabili della Posta svizzera saranno convocati in marzo davanti alla Commissione dei trasporti del Consiglio nazionale.

I parlamentari vogliono saperne di più sui presunti deficit della rete postale con i quali il gigante giallo giustifica le chiusure di uffici postali.

In seguito alla vicenda della "prassi contabile illecita" di AutoPostale i parlamentari sono diventati diffidenti nei confronti della Posta e si chiedono se l'ex regia federale non abbia giocato con le cifre anche in altri ambiti.

"Questa vicenda ha fatto scattare qualcosa in noi", ha spiegato questa sera la presidente della commissione Edith Graf-Litscher (PS/TG) alla trasmissione "19h30" della televisione romanda RTS. "Ora è importante che poniamo delle domande quando non comprendiamo un meccanismo finanziario", ha aggiunto indicando di voler convocare i responsabili della Posta, affinché spieghino più in dettaglio il modo in cui viene calcolato il presunto deficit.

"Per diversi anni, il deficit della rete postale è rimasto molto stabile, a circa 100 milioni di franchi. Poi improvvisamente, nel 2016, è pressoché raddoppiato", ha ricordato la consigliera nazionale socialista ai microfoni della RTS.

