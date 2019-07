Dopo la nascita di un figlio, i padri devono poter beneficiare di un congedo di due settimane, durante il quale percepire l'80% dello stipendio.

Con 16 voti contro 6, la Commissione delle finanze del Nazionale (CdF-N) preferisce opporre un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare che chiede quattro settimane di libero per i neo papà.

Gli Stati si erano espressi nello stesso modo durante la recente sessione estiva delle Camere federali.

Per la maggioranza della CdF-N, il controprogetto indiretto, elaborato dalla Commissione della sicurezza sociale degli Stati, rappresenta un "compromesso ragionevole" e "sostenibile anche sotto il profilo finanziario": esso propone un congedo di due settimane, anziché quattro, che i padri potrebbero prendere nei sei mesi (anziché dodici) che seguono la nascita di un figlio, in un solo blocco o sotto forma di singole giornate. Come il congedo maternità, sarebbe finanziato tramite le indennità di perdita di guadagno (IPG): il costo stimato sarebbe di 230 milioni a fronte di 400-450 milioni per l'iniziativa popolare.

