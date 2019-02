Anche se si tratta di un passo "estremamente modesto", la proposta della Commissione della sicurezza sociale e della sanità degli Stati di introdurre un congedo paternità di due settimane va sostenuta.

Lo indica la Commissione federale per le questioni familiari (COFF).La proposta, in consultazione fino al 2 marzo, rappresenta un controprogetto indiretto a un'iniziativa popolare che auspica per i papà 4 settimane di stop. Il controprogetto prevede in particolare un congedo paternità pagato di due settimane, cui il padre potrà far capo nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio, in un'unica volta o sotto forma di riduzione del grado di occupazione, anche con singoli giorni.

Tra controprogetto e iniziativa, la COFF esprime preferenza per quest'ultima. Nella situazione politica attuale viene ritenuto accettabile anche un congedo limitato a due settimane.

