Niente ferma continuata per chi presta servizio nella PC.

Le persone che prestano servizio nella protezione civile (PC) non dovrebbero effettuarlo secondo il modello della ferma continuata.

Al pari del Consiglio nazionale, la Commissione della politica di sicurezza degli Stati si discosta su questo punto dai piani del Consiglio federale nell'esame della revisione totale della legge federale sulla protezione della popolazione e della PC.

Il modello del servizio lungo è stato respinto con sette voti contro quattro e due astenuti, hanno indicato oggi in una nota i servizi del parlamento. Il governo prevede di modificare la durata del servizio obbligatorio della protezione civile al fine di armonizzarlo con quello militare.

L'obbligo di servire comincerebbe al più presto a 18 anni e si concluderebbe al più tardi a 36. La sua durata passerebbe a 245 giorni spalmati su dodici anni sia per la truppa che per i sottufficiali, contro i 70-80 giorni attuali. Sarebbe di nuovo possibile effettuarlo secondo il modello della ferma continuata, ossia di svolgere tutti i giorni in un solo blocco.

