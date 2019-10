Due settimane dopo la bocciatura da parte del Parlamento europeo di Sylvie Goulard, il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto questa mattina Thierry Breton, 64 anni, ex ministro dell'Economia come nuovo esponente della Francia nella Commissione europea.

Macron, secondo quanto precisa l'Eliseo, ha ottenuto la garanzia da parte della futura presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che il portafoglio del commissario francese - Industria, Mercato Interno, Digitale, Difesa e Spazio - rimarrà invariato.

Macron e von der Leyen "si sono accordati sul profilo" di Breton, 64 anni, attuale presidente del gruppo informatico Atos - dopo averne discusso in linea di principio". Il percorso di Breton - che ha raggiunto vertici nel settore pubblico e nel privato, guidando a più riprese importanti industrie - è apparso adatto all'incarico: "Thierry Breton - ha sottolineato la presidenza francese - ha solide competenze nei settori coperti da questo portafoglio, in particolare l'industria e il digitale, poiché è stato ministro dell'Economia (sotto la presidenza di Jacques Chirac) fra il 2005 e il 2007, con competenza sull'Industria. Ha presieduto grandi gruppi industriali e del settore difesa, come Thomson, France Telecom e Atos, e gode di una solida reputazione di uomo d'azione".

