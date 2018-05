Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 maggio 2018 9.33 27 maggio 2018 - 09:33

Il gruppo della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso ha arrestato tre persone responsabili di aver promosso, diretto ed organizzato l'ingresso di più stranieri in Svizzera senza che questi ne fossero cittadini o ne avessero il titolo.

I fermi sono stati effettuati in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Como, su richiesta della Procura della Repubblica di Como.

Il provvedimento arriva al termine di specifiche indagini avviate nel 2017 dalle Fiamme Gialle di Como, nell'ambito dell'operazione denominata 'Caronte', per contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani ed il traffico di migranti.

Nell'ambito delle consuete attività di controllo dei valichi di confine i finanzieri di Ponte Chiasso si erano insospettiti per il comportamento di alcuni cittadini stranieri sospettati di favorire, dietro compenso in denaro, l'uscita di migranti dal territorio nazionale per fare ingresso illecitamente in Svizzera, sfruttandone lo status di sofferenza, nonché la sudditanza emotiva, psicologica ed economica.

Le indagini hanno confermato l'esistenza di due gruppi di "passatori", il primo operante nella zona adiacente il valico di "Crociale dei Mulini" sito nel territorio di Ronago ed il secondo nella zona boschiva limitrofa al valico stradale di Ponte Chiasso.

A seguito delle investigazioni, che hanno consentito di individuare anche rudimentali mappe manoscritte dei percorsi da seguire, sono stati iscritti nel registro degli indagati 5 cittadini extracomunitari di cui 3 arrestati, rispettivamente di nazionalità maliana, gambiana e tunisina.

