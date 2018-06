Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 giugno 2018 20.29 18 giugno 2018 - 20:29

Una lite per motivi di traffico e un uomo estrae una pistola ed esplode un colpo. È accaduto ieri a Como.

L'uomo è stato denunciato per minaccia aggravata dall'uso delle armi, detenzione e porto abusivo di arma da sparo, detenzione di oggetti atti ad offendere e esplosione di colpo di arma da fuoco in luogo pubblico.

Intorno alle 19, attraversando sulle strisce pedonali, un 50enne ha rischiato di essere investito da un motociclista che sopraggiungeva a gran velocità. Alle sue proteste, però, il centauro ha risposto con minacce e insulti. Il centauro ha colpito il pedone con un calcio e un pugno al volto. Poi, continuando a minacciarlo, ha estratto una pistola dal vano sotto la sella della moto. A quel punto il 50enne è fuggito cercando riparo. Pochi secondi dopo si è udito un colpo di arma da fuoco.

Sul posto sono intervenuti agenti della polizia che hanno ricostruito l'intera vicenda, identificando le persone coinvolte e mettendosi alla ricerca del centauro. L'uomo, risultato pregiudicato per reati specifici contro il patrimonio e in materia di armi, è stato rintracciato alle 22 in una trattoria poco distante.

