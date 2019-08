Continuano a calare in Svizzera i premi delle assicurazioni per le automobili.

Nel 2018 i premi delle assicurazioni auto sono scesi dell'11%, facendo registrare un nuovo minimo storico. È quanto emerge da un'analisi condotta da Comparis, secondo cui la concorrenza esercitata da nuovi operatori del settore ha svolto un ruolo importante.

Comparis ha esaminato l'evoluzione dei premi casco totale delle 11 maggiori compagnie assicurative che propongono polizze auto per conducenti di età compresa tra i 30 e i 40 anni. I premi calcolati si riferiscono a quattro diversi modelli di veicoli. Dal confronto emerge che il premio mediano per un'assicurazione casco totale è ora di 832 franchi, il livello più basso mai raggiunto finora.

A differenza di quanto osservato ad esempio in Germania o in Gran Bretagna, rileva Comparis, in Svizzera la tendenza al calo generale dei prezzi nel settore delle assicurazioni auto si è intensificata solo negli ultimi cinque anni. Dal 2014 i premi sono diminuiti almeno del 25%.

Tra i motivi di questo crollo dei prezzi vi è l'ingresso sul mercato di nuovi operatori, in particolare assicurazioni dirette online che hanno minori costi di distribuzione. "I nuovi player hanno aumentato la pressione sugli operatori tradizionali. Ciò ha portato a un forte ampliamento dell'offerta di prodotti in Svizzera, che a sua volta ha fatto crollare i prezzi", afferma l'esperta di mobilità presso Comparis Andrea Auer, citata nel comunicato.

Lo studio porta l'esempio dell'entrata sul mercato svizzero, negli ultimi due anni, degli assicuratori online Dextra e PostFinance con un totale di sei prodotti. Ciò ha spinto anche gli operatori più affermati ad ampliare la loro gamma: negli ultimi anni quindi l'offerta di assicurazioni auto pubblicata su comparis.ch (che copre circa l'80% del mercato elvetico) è passata da 19 a 33 prodotti.

Il calo dei premi si può ricondurre in parte anche alla crescente digitalizzazione dei processi produttivi: ciò permette secondo Comparis alle compagnie assicurative di tagliare i prezzi senza gravi perdite di margine. "Questa tendenza proseguirà, consentendo anche in futuro un ulteriore calo dei premi", sostiene Auer.

A trarne vantaggio sono però solo i proprietari di auto che cambiano compagnia o che insistono per ottenere condizioni migliori sul loro attuale contratto assicurativo. In entrambi i casi - ricorda Comparis - è necessario disdire l'attuale contratto.

"Se non vengono disdette, le polizze si prolungano automaticamente mantenendo il vecchio prezzo", avverte Auer, ricordando che molti contratti scadono a fine anno, e il termine di disdetta è di tre mesi.

