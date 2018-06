Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Con una petizione indirizzata al ministro delle finanze Ueli Maurer, il personale di pulizia della Confederazione chiede che la propria attività venga riconosciuta quale lavoro pesante e usurante.

In tal modo, queste persone potrebbero continuare ad avere la possibilità di andare in pensione a 62 anni.

Dal mese prossimo infatti sarà eliminato per tutto il personale federale il diritto a una rendita ponte in caso di pensione anticipata. La Confederazione sosterrà la possibilità di un pensionamento anticipato solo per gli impiegati che esercitano funzioni dove il lavoro è intenso e stancante fisicamente o psicologicamente.

Molti di coloro che sono addetti alle pulizie dopo decenni di attività hanno problemi ai polsi, alle spalle e schiena. Inoltre le assenze dal lavoro dovute a malattia sono il doppio rispetto al resto del personale, afferma in un comunicato odierno il Sindacato svizzero dei servizi pubblici (SSP/VPOD).

Oggi una delegazione del personale personale iscritto al sindacato - che conta 235 persone, ossia oltre la metà dei 400 impiegati nella pulizia - ha quindi consegnato una petizione corredata da 245 firme al responsabile del Dipartimento federale delle finanze (DFF). Quest'ultimo ha parlato con i cinque membri della delegazione per circa mezz'ora mostrandosi aperto alle richieste, ha dichiarato alla Keystone-ATS il segretario sindacale Christof Jakob.

