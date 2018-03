Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 11 marzo 2018 17.31 11 marzo 2018 - 17:31

I produttori di formaggio dovranno in futuro far capo a una società privata

La Confederazione non sarà presto più responsabile della produzione di fermenti lattici, essenziali per la fabbricazione dei formaggi. Ad occuparsene sarà in un prossimo futuro una società privata.

Il nuovo gestore di queste colture - batteri aggiunti al latte - dovrà avere, tra le altre condizioni, una posizione solida presso gli attori del settore caseario e lattiero svizzero, ha detto oggi all'ats Erik Reumann, portavoce del Dipartimento federale dell'economia (DEFR), confermando informazioni del domenicale vodese "Le Matin Dimanche", secondo il quale il passaggio delle consegne avverrà già l'anno prossimo.

Reumann ha precisato che nessuna impresa straniera è in lizza. Negoziati sono in corso affinché una società svizzera rilevi il ruolo assegnato da oltre un secolo ad Agroscope, centro di competenza della Confederazione per la ricerca agronomica aggregato all'Ufficio federale dell'agricoltura. Il portavoce non ha voluto rilasciare commenti al riguardo, ma ha assicurato che la nuova società dovrebbe assumere la decina di dipendenti attuali di Agroscope.

Neuer Inhalt Horizontal Line