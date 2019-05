Christoph Eymann è il nuovo presidente della Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS), l'organizzazione che emana direttive sotto forma di raccomandazioni in relazione ai contributi dell'assistenza.

I membri dell'associazione, che negli ultimi anni non è stata esente da critiche, lo hanno eletto nel corso di un'assemblea a Baar, nel canton Zugo.

Christoph Eymann, ex consigliere di stato di Basilea Città, è attualmente consigliere nazionale dell'LDP, il partito liberale che nel cantone renano è ancora separato dal PLR.

Alla vicepresidenza è stata designata Elisabeth Baume-Schneider - ex consigliera di stato giurassiana (2002-2015), oggi direttrice della Scuola universitaria professionale del lavoro sociale e dalla sanità di Losanna e candidata del PS del Giura al Consiglio degli Stati.

Eymann e Baume-Schneider - che subentrano con effetto immediato ai copresidenti Therese Frösch e Felix Wolffers, rimasti in carica cinque anni - rappresentano un team forte, che apporta all'organizzazione importanti competenze politiche e professionali, si legge nella nota della COSAS, di cui fanno parte come membri uffici federali, tutti i Cantoni, servizi comunali e regionali in rappresentanza di circa 1500 località, nonché organizzazioni private.

