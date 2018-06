Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 1 giugno 2018 12.57 01 giugno 2018 - 12:57

Il congedo paternità deve rimanere di competenza dei datori di lavoro o delle parti sociali. Ne è convinto il Consiglio federale che oggi ha ribadito, nel suo messaggio al Parlamento, il suo "no" all'iniziativa popolare "Per un congedo di paternità ragionevole".

Il Governo crede che la proposta, che comporterebbe una spesa di 420 milioni di franchi l'anno, costerebbe troppo alle imprese causando loro notevoli problemi organizzativi.

L'iniziativa, promossa dalla confederazione sindacale Travail.Suisse e da 140 altre organizzazioni, chiede di introdurre un congedo per i neo papà flessibile, della durata di quattro settimane. Con questa proposta di modifica costituzionale s'intende obbligare la Confederazione a istituire un'assicurazione per la paternità finanziata mediante le indennità per perdita di guadagno (IPG) come avviene per il congedo maternità, con un prelievo dello 0,06% sui salari.

Neuer Inhalt Horizontal Line