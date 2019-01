Congo: Fayulu ricorre contro i risultati delle elezioni

Martin Fayulu, il candidato d'opposizione dato per favorito alle elezioni presidenziali in Congo, ha presentato ricorso alla Corte costituzionale contro l'esito della votazione avvenuta il 30 dicembre scorso e che ha sancito la vittoria del rivale.

Adesso la Corte ha sette giorni per valutare il ricorso ed esprimersi in merito. Lo riferisce la Bbc on line.

Fayulu insiste sul fatto di aver vinto e ha chiesto un riconteggio manuale dei voti, ma la commissione elettorale ha dichiarato la vittoria di Felix Tshisekedi, anch'egli candidato all'opposizione. Secondo Fayulu, il rivale avrebbe raggiunto un accordo sottobanco con il presidente uscente Joseph Kabila.

Sempre oggi la commissione elettorale ha reso noto che la coalizione di governo del presidente uscente Kabila ha conquistato una larga maggioranza di seggi nell'assemblea nazionale.

Neuer Inhalt Horizontal Line