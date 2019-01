Congo: governo chiude Internet mentre si attende risultato voto

Ogni connessione Internet è chiusa da 24 ore nella Repubblica Democratica del Congo mentre si aspettano i risultati del voto presidenziale di domenica.

Contattato dall'agenzia stampa Dpa, il governo di Joseph Kabila riferisce che la chiusura avviene per "motivi di sicurezza". Al momento non funziona nemmeno il servizio degli Sms e non riesce a captare Radio France International, una delle emittenti più ascoltate nel Paese africano.

L'opposizione denuncia intanto tentativi di brogli. "Il governo ha chiuso Internet per commettere brogli a porte chiuse", ha denunciato Pierre Lumbi, direttore della campagna elettorale del candidato Martin Fayulu. Secondo Lumbi, il governo è intervenuto perché Fayulu è avanti nello spoglio, i cui risultati preliminari non sono attesi prima del 6 gennaio.

Tre principali candidati erano in corsa per le elezioni. Il partito al potere ha messo in campo Emmanuel Ramazani Shadary come successore di Kabila. Contro di lui, oltre a Fayulu, si era candidato anche Felix Tshisekedi.

Neuer Inhalt Horizontal Line