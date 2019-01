Congo: per Chiesa cattolica ha vinto l'opposizione

La Chiesa cattolica congolese, una delle poche istituzioni cui viene attribuita credibilità in Congo, ritiene che le elezioni presidenziali nel grande paese centrafricano siano state vinte da un candidato dell'opposizione, Martin Fayulu.

Lo ha riferito oggi il New York Times citando un alto responsabile occidentale e anche un consigliere del presidente uscente Joseph Kabila.

Ieri, la Conferenza episcopale nazionale della Repubblica democratica del Congo, sulla base dei dati raccolti dai suoi 40 mila osservatori, aveva annunciato di sapere chi ha vinto le elezioni svoltesi il 30 dicembre ma di cui mancano ancora i risultati.

Nel fare l'annuncio i vescovi però non avevano indicato il nome del vincitore, che la fonte occidentale al Nyt e il consigliere di Kabila (Kikaya Bin Karubi in un intervista concessa ieri) indicano in Fayulu.

