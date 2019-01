Primo viaggio di lavoro all'estero per la neo responsabile del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), Viola Amherd.

La consigliera federale PPD incontra oggi a Vienna i suoi omologhi austriaco, Mario Kunasek, e tedesco, Ursula von der Leyen.

L'incontro trilaterale, il terzo del genere tra i ministri della difesa di Svizzera, Germania e Austria, serve a uno scambio di esperienze su temi d'attualità della politica di sicurezza nazionale e internazionale e consentirà una prima conoscenza reciproca.

Le discussioni si concentreranno soprattutto sulla cooperazione nei Balcani occidentali, comprese le missioni di promovimento della pace, e sulla protezione contro le minacce NBC (nucleare, biologica e chimica).

L'Austria e la Germania, sottolinea una nota odierna del DDPS, sono tra i più importanti partner della Confederazione nell'ambito della cooperazione in materia di politica di sicurezza e militare. I tre Paesi collaborano strettamente, in particolare nei settori tecnologico e dell'istruzione militare. La Svizzera ha concluso accordi bilaterali con i due Paesi confinanti riguardanti il servizio di polizia aerea transfrontaliero. Il nuovo accordo con l'Austria entrerà in vigore all'inizio di febbraio.

