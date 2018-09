Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 14 settembre 2018 18.00 14 settembre 2018 - 18:00

Il Consiglio federale ha nominato Barbara Janom Steiner, consigliera di Stato e direttrice del Dipartimento delle finanze dei Grigioni, quale nuova presidente del Consiglio di banca della Banca nazionale svizzera (BNS).

Succede a Jean Studer, dimessosi per la fine di aprile 2019.

Barbara Janom Steiner, indica un comunicato del governo, è membro del Consiglio di banca dal 2015. Grazie alla sua esperienza professionale e alla sua formazione in campo giuridico ed economico, si legge nella nota, "vanta comprovate competenze in diritto dell'economica e politica finanziaria".

Giurista e avvocato, Janom Steiner è anche membro del comitato della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e del comitato direttivo della Conferenza dei governi cantonali (CdC). "La sua esperienza pluriennale come membro del Consiglio di banca le permette di affrontare in modo ottimale le future sfide della BNS".

Oltre alla presidente - che milita nelle file del PBD - il governo ha nominato quale nuovo membro del Consiglio di banca il consigliere di Stato bernese Christoph Ammann, direttore dell'economia pubblica. Prima di entrare in Consiglio di Stato, l'ex sindaco di Meiringen laureato in germanistica, è stato attivo per 10 anni nel Gran Consiglio bernese. Anche Christoph Ammann è un membro del comitato direttivo della CdC.

Neuer Inhalt Horizontal Line