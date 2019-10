L'attuale formula magica è superata: lo sostiene il politologo Claude Longchamp, che da decenni osserva la politica svizzera.

L'idea che i tre principali partiti abbiano diritto a due consiglieri federali e la quarta formazione più forte un seggio in governo non è più al passo con i tempi, afferma Longchamp in dichiarazioni riportate dal Blick. "La nuova formula magica deve essere 2-2-1-1-1". Secondo l'esperto è logico che nel medio periodo il PLR perda uno dei due mandati nell'esecutivo federale.

Per Longchamp l'elezione di ieri è stata di portata storica e la vittoria dei Verdi supera anche quella dell'UDC degli anni '90. Il principale risultato è che PS (39 seggi), Verdi (28), Verdi liberali (16) e PPD (25) dispongono insieme di una maggioranza di 108 mandati, sul totale di 200 del Nazionale.

