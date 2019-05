Il governo vuole collaborare di più con l'estero in materia di sicurezza informatica.

Occorre migliorare la collaborazione a livello internazionale in materia di ciberdifesa. Il Consiglio federale ha deciso oggi la partecipazione della Svizzera al Centro di eccellenza in questo ambito, che ha sede a Tallinn, in Estonia.

Questa struttura è finanziata da 21 Paesi. Gli Stati partner della NATO, come la Confederazione, possono associarvisi, precisa una nota del Dipartimento federale della Difesa (DDPS).

La cooperazione consentirà a Berna di accedere alle conoscenze e alle informazioni, oltre che alle diverse attività del Centro, sia nell'ambito della ricerca che della formazione. La partecipazione non pone problemi da un punto di vista né giuridico né di politica di neutralità, rileva il DDPS.

Neuer Inhalt Horizontal Line