Questo contenuto è stato pubblicato il 1 giugno 2018 9.59 01 giugno 2018 - 09:59

Le modifiche alla Costituzione ticinese approvate in votazione il 24 settembre 2017 sono conformi al diritto federale. È quanto ritiene il Consiglio federale che propone al Parlamento di conferire la necessaria garanzia.

La modifica costituzionale - ossia il controprogetto diretto all'iniziativa popolare "uno per tutti, tutti per uno" - è stata approvata con il 71,1% dei voti. Essa riguarda la collaborazione tra Cantone e Comuni per la dotazione e il finanziamento di servizi pubblici in ambito sociosanitario e scolastico.

Il governo propone di concedere la garanzia federale anche per altre cinque modifiche costituzionali concernenti altri cantoni.

