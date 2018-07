Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

I consiglieri federali oggi e domani in gita governativa organizzata dal presidente della Confederazione Alain Berset nel suo canton Friburgo.

Il Consiglio federale ha cominciato oggi la sua gita estiva di due giorni nel distretto friburghese della Gruyère, nel cantone di origine del presidente della Confederazione Alain Berset, che ha allestito il programma.

I membri del governo e il cancelliere della Confederazione - indica una nota diramata a Berna - si sono trasferiti in treno a Bulle, capoluogo del distretto, dove hanno visitato un'azienda gastronomica appartenente alla cooperativa di pubblica utilità SucréSalé, che aiuta le persone al beneficio di una rendita d'invalidità a reinserirsi nel mercato del lavoro primario.

In seguito hanno incontrato nel centro culturale Ebullition giovani artisti romandi che gestiscono marchi musicali nei generi heavy metal e rock.

La tappa successiva della gita li ha portati nel comune montano di Val-de-Charmey, a est di Bulle, apprezzato anche quale luogo di villeggiatura. In questa località i consiglieri federali hanno incontrato la popolazione in occasione di un aperitivo, prima di pranzare insieme al governo cantonale friburghese.

Nel tardo pomeriggio e in serata sono in programma visite nel distretto nordoccidentale della Broye e in quello limitrofo della Broye-Vully, al confine con il canton Vaud.

Il secondo giorno della gita sarà "incentrato sulla natura e sulla storia". Domani è in programma un altro incontro con la popolazione a Friburgo.

