Predicano l'efficienza energetica, ma poi si muovono in limousine particolarmente inquinanti: è quanto fanno i consiglieri federali, stando alla "SonntagsZeitung". Nell'immagine d'archivio Ignazio Cassis.

Predicano l'efficienza energetica, ma poi si muovono in limousine particolarmente inquinanti: è quanto fanno i consiglieri federali, stando alla "SonntagsZeitung".

Sei membri del governo - accusa il domenicale - viaggiano con auto di lusso Mercedes di categoria energetica E ed F, nonché con motori diesel, come se le preoccupazioni sul clima o lo scandalo emissioni non interessassero loro.

Così facendo non rispettano nemmeno la legge: "non è permessa l'acquisizione di veicoli delle categorie di efficienza energetica E, F e G", si legge nell'Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti. Eccezioni sono possibili solo nel caso non vi fosse sul mercato un veicolo del tipo ricercato. Secondo il domenicale Simonetta Sommaruga è l'unico membro del governo che rispetta le disposizioni, avendo "ereditato" una Tesla da Doris Leuthard.

Se i vertici non danno l'esempio, nemmeno il resto dell'amministrazione brilla per virtù: negli ultimi quattro anni gli uffici federali hanno acquistato 1685 vetture, ma solo 754 erano di categoria A o B. Tutte le altre (55%) erano di fascia peggiore, fra cui 270 classificate fra E e G, che dovrebbero quindi essere proibite. Inoltre la Confederazione compra quasi esclusivamente auto diesel: 1612, pari al 96%. Ultimo dato significativo: nel periodo in rassegna (2015-2018) sono state acquistate solo nove vetture elettriche e sei ibride.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Che cosa ne pensa di Swissinfo? Sondaggio Che cosa ne pensa di Swissinfo?