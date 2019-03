Il Consiglio nazionale ha deciso oggi di ridurre dal 40 al 30% la rendita per figli nell'ambito dell'Assicurazione invalidità

Contro il parere del Consiglio federale e della sinistra, il Consiglio nazionale ha deciso oggi (106 voti a 66 e 10 astensioni) di ridurre dal 40 al 30% la rendita per figli nell'ambito dell'Assicurazione invalidità (AI).

L'obiettivo è di incentivare maggiormente i genitori con prole numerosa a lavorare. Il campo rosso-verde si è detto contrario a questa misura che giudica "vergognosa" poiché rischia di creare difficoltà finanziarie a molte famiglie.

La maggioranza del plenum ha giustificato questo provvedimento con la necessità di risparmi - si calcola 112 milioni per l'AI e 72 milioni per l'AVS - alla luce del debito dell'AI che, pur in diminuzione, sfiora gli undici miliardi.

Il plenum ha anche accolto l'idea del Consiglio federale di sostituire l'attuale rendita "a scatti" con un sistema lineare. Con l'attuale modello, secondo il governo molti beneficiari di una rendita non sono motivati a lavorare di più, perché a causa degli effetti soglia il loro reddito disponibile non aumenta.

