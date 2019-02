Il consolato svizzero a Manhattan, New York, è stato evacuato per un allarme bomba.

Il Consolato generale svizzero a New York è stato evacuato stamani per un allarme bomba. Un dipendente della rappresentanza diplomatica ha confermato all'agenzia di stampa Keystone-ATS che la minaccia è giunta con una telefonata anonima.

Secondo il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il dispositivo di sicurezza è stato immediatamente attivato. In collaborazione con la polizia di New York, l'amministrazione dell'edificio ha deciso di ordinare l'evacuazione temporanea. Dopo una perquisizione, i collaboratori del consolato e della missione svizzera all'ONU, che si trova nello stesso grattacielo sulla Third Avenue a Manhattan, sono tornati al lavoro.

Il DFAE e il Consolato generale non desiderano fornire ulteriori informazioni sull'incidente. La polizia di New York ha avviato un'indagine.

