Compravano carne in grande quantità in Germania per poi servirla nel loro ristorante in Svizzera, senza pagare i dazi di importazione: nella rete dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) sono finiti due cittadini elvetici della regione di Basilea.

Gli inquirenti hanno potuto dimostrare 28 trasporti di contrabbando, fra il marzo 2018 e il maggio 2019, per un totale di 3500 chilogrammi di carne. I due erano finiti in un controllo - gli agenti avevano trovato sulla loro auto 130 chili di carne - che ha poi fatto scattare indagini approfondite.

Negli interrogatori i due hanno spiegato di essere stati spinti all'illegalità da motivazioni finanziarie. Ora dovranno pagare gli arretrati di imposta per 80'000 franchi e una multa che l'AFD prevede salata.

Neuer Inhalt Horizontal Line