Questo contenuto è stato pubblicato il 25 febbraio 2018 10.30 25 febbraio 2018 - 10:30

Il Controllo federale delle finanze (CDF) sospetta che l'accantonamento da 2 miliardi di franchi, contabilizzato nei conti della Confederazione 2017, non sia legittimo.

Il Controllo federale delle finanze (CDF) sospetta che l'accantonamento da 2 miliardi di franchi, contabilizzato nei conti della Confederazione 2017, non sia legittimo. Il ministro delle finanze Ueli Maurer, con questa manovra, ha abbassato l'eccedenza registrata.

Le norme non prevedono la possibilità di accantonamenti per i conti della Confederazione, ha reso noto il CDF tramite il suo sito Internet.

L'operazione è comunque in linea con la volontà politica espressa dal Parlamento e dal Consiglio federale. La proposta dà in particolare seguito alla mozione depositata dal consigliere agli Stati Peter Hegglin (PPD/ZG), che chiede di adeguare la presentazione dei conti in modo da rispecchiare la situazione finanziaria reale.

Il CDF non è contrario a questa modifica legislativa, finalizzata ad armonizzare la prassi della Confederazione con quella dei Cantoni. Si tratterebbe inoltre di una semplificazione nella presentazione dei conti della Confederazione.

Tuttavia, viene fatto notare, secondo l'attuale legge federale sulle finanze non è possibile includere accantonamenti. Questa problematica sarà esaminata in maniera approfondita nel quadro della verifica dei conti 2017, ha concluso l'organismo.

