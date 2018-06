Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 15 giugno 2018 20.49 15 giugno 2018 - 20:49

La Cina imporrà una tariffa aggiuntiva del 25% su beni statunitensi per un valore di circa 50 miliardi di dollari (circa 47 miliardi di franchi). Esattamente lo stesso impatto delle misure varate dal presidente degli Usa Donald Trump verso il made in Cina.

Lo fa sapere una nota del Ministero delle finanze di Pechino, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg.

Le tariffe per circa 34 miliardi su beni americani importati scatteranno il 6 luglio e includono prodotti agricoli, automobili e pesce. Per altri beni come medicine, materiale medico e prodotti energetici la data in cui verranno introdotte le tariffe sarà comunicata più avanti.

Neuer Inhalt Horizontal Line