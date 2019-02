Il 2018 è stato un anno di crescita per Conzzeta, conglomerato industriale zurighese che controlla fra l'altro il marchio di articoli sportivi e di montagna Mammut: il fatturato è aumentato del 20% a 1,78 miliardi di franchi.

Su base comparabile, vale a dire al netto dell'effetto dei cambi e delle acquisizioni, la progressione è stata del 10%, ha indicato oggi la società. I dati non rappresentano una sorpresa: erano già stati grosso modo anticipati a inizio anno in un'intervista dal presidente della direzione Michael Willome e sono in linea con le stime di autunno.

Come preventivano nel corso dell'anno in rassegna è stata però registrato un rallentamento della dinamica: nel primo semestre la crescita organica era infatti del 20% e dopo nove mesi ancora del 14%.

Nel quarto trimestre Conzzeta ha registrato ricavi per 476 milioni di franchi, di poco superiori a quelli dello stesso periodo del 2017. Per avere informazioni concernenti la redditività occorrerà attendere i risultati dettagliati, che saranno pubblicati il 20 marzo.

Riguardo all'esercizio 2019 non vengono fornite indicazioni. In gennaio Willome aveva però affermato che il raffreddamento congiunturale percepito nel secondo semestre 2018 sarebbe proseguito, complici le tendenze protezionistiche in diversi Paesi. La situazione può però cambiare rapidamente, aveva avvertito il manager.

Gruppo assai diversificato - un modello non più molto in voga nell'industria elvetica - Conzzeta è presente in 60 località a livello mondiale con oltre 5000 dipendenti, il 26% dei quali in Svizzera. L'azienda fa risalire le sue origini a una fabbrica di tegole fondata a Zurigo nel 1865.

La società è quotata alla borsa di Zurigo. Dall'inizio dell'anno la performance dell'azione è stata del +8%, mentre sull'arco di 12 mesi vi è stato un arretramento del 24%.

