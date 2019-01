Coop: fatturato sale del 5% nel 2018, prima volta oltre 30 miliardi

Il colosso del commercio al dettaglio Coop ha fatturato per la prima volta oltre 30 miliardi di franchi.

Ulteriore crescita del fatturato per Coop: nel 2018 il colosso del commercio al dettaglio ha superato per la prima volta la soglia dei 30 miliardi di franchi. I ricavi si sono attestati a 30,7 miliardi, il 5,0% in più dell'anno precedente.

Alla crescita hanno contribuito sia il settore commercio al dettaglio (+2,0%), sia il ramo commercio all'ingrosso e produzione (+9,0%).

In forte crescita anche il settore online: +20,4% a 2,3 miliardi. Il supermercato online Coop@home ha messo a segno un incremento del 6,7%. I negozi web nell'ambito dell'elettronica di consumo con Microspot, Nettoshop, Fust e Interdiscount hanno visto il fatturato salire 17,4%.

Coop sottolinea che il fatturato netto dei prodotti sostenibili è cresciuto del 6,8% raggiungendo 4,1 miliardi di franchi. Da soli i prodotti Coop Naturaplan hanno mostrato un +17,1%.

Non sono ancora disponibili dati sull'utile. La conferenza stampa di bilancio è in agenda il 19 febbraio 2019.

Neuer Inhalt Horizontal Line