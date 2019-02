Le coppie lesbiche dovrebbero avere accesso alla medicina dell'inseminazione. Mosse da tale proposito fra 50 e 100 persone hanno dimostrato oggi a Berna rispondendo all'invito di diverse organizzazioni, fra le quali l'associazione Famiglie Arcobaleno.

Per le coppie lesbiche poter usufruire delle donazioni di sperma sarebbe di grande importanza, hanno affermato i manifestanti. Per fare ciò, non sarebbe necessaria una modifica costituzionale, ma sarebbe sufficiente cambiare il progetto normativo "Matrimonio civile per tutti".

In diversi Stati europei la richiesta avanzata dai manifestanti è già soddisfatta. Per questo sempre più frequentemente coppie lesbiche domiciliate in Svizzera si rivolgono all'estero.

