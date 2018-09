Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

26 settembre 2018 - 19:59

Fa rumore in Gran Bretagna, ma soprattutto in Israele, l'impegno solenne annunciato dal leader dell'opposizione laburista Jeremy Corbyn di voler far sì che un futuro governo a guida Labour riconosca senza indugio la Palestina come Stato a nome del Regno Unito.

"Riconosceremo lo Stato palestinese non appena saremo al governo", ha affermato Corbyn illustrando il suo programma per una una nuova politica estera improntata alla "solidarietà internazionale" e al rifiuto dell'interventismo militare dinanzi alla platea plaudente della conferenza del Partito Laburista chiusasi oggi a Liverpool.

Un annuncio accolto da una standing ovation dell'assise e dallo sventolio di alcune bandiere nazionali della Palestina. E da reazioni di segno diverso, invece, sui media e nel mondo politico israeliani.

