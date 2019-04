Doan Thi Huong, la donna vietnamita di 30 anni condannata a 40 mesi di prigione per l'omicidio di Kim Jong-nam, il fratellastro maggiore del leader nordcoreano Kim Jong-un, sarà scarcerata il 3 maggio.

Lo ha reso noto il suo avvocato Naran Singh, secondo cui Huong lascerà "tra poche settimane" il penitenziario femminile di Kajang, a Kuala Lumpur.

La donna era stata arrestata più di due anni fa insieme all'indonesiana Siti Aisyah, 27 anni, per il ruolo avuto nella morte di Kim, il 13 febbraio del 2017, usando il gas nervino Vx all'aeroporto internazionale di Kuala Lumpur, in un piano ordito, secondo l'intelligence sudcoreana e Usa, da agenti nordcoreani per eliminare il fratellastro del "supremo leader".

