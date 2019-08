La Corea del Nord resterà "la più grande minaccia" degli Usa finché ci saranno le sanzioni: il ministro degli Esteri Ri Yong-ho ha definito, in una nota rilanciata dalla Kcna, il segretario di Stato Mike Pompeo "una pianta avvelenata della diplomazia americana".

Stando a Ri, Pompeo frena il riavvio dei negoziati bilaterali sul nucleare. I suoi pesanti giudizi si legano ai recenti commenti di Pompeo, secondo cui Washington manterrà le pesanti sanzioni a meno che il Paese eremita non proceda con la denuclerizzazione.

Ri ha osservato che la Corea del Nord è pronta a "frantumare l'assurdo sogno" degli Usa secondo cui le sanzioni sono destinate a produrre cambiamenti nel Paese.

"Sarebbe un errore di calcolo se gli Usa non desiderassero rinunciare al loro aggressivo approccio e tentassero di misurarsi con noi con mezzi quali le sanzioni", ha aggiunto il ministro, per il quale a causa della persistenza di questo atteggiamento "non avremmo altra scelta che lasciarli ai loro sogni o disilluderli".

Il nuovo attacco del Nord giunge all'indomani delle critiche espresse sulla inutilità dei colloqui nel mezzo delle manovre militari congiunte tra Usa e Corea del Sud, mentre Seul si avvia a introdurre i supercaccia F-35 nei suoi sistemi di difesa.

Mercoledì, invece, l'inviato speciale Usa sul nucleare del Nord, Stephen Biegun, ha detto durante la visita a Seul che Washington è pronta a riprendere il confronto con il Nord.

