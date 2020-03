La Corea del Nord ha lanciato oggi due missili balistici a corto raggio verso il Mar del Giappone. È l'ipotesi più accreditata dai militari di Seul, secondo cui l'operazione è avvenuta dalla costa orientale di Wonsan alle 6:10 locali (22:10 di ieri in Svizzera).

I vettori hanno coperto una gittata di 230 km e un'altitudine massima di circa 30 km. "In una situazione in cui il mondo sta avendo difficoltà con la pandemia del Covid-19, si tratta di atti militari inappropriati", ha scritto in una nota il Comando di stato maggiore sudcoreano.

