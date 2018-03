Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 marzo 2018 17.22 19 marzo 2018 - 17:22

La procura di Seul ha chiesto oggi un mandato d'arresto contro l'ex presidente della Corea del Sud Lee Myung-bak, accusato di corruzione e abuso di potere, a causa dei timori di inquinamento o distruzione delle prove.

Tra le varie accuse ce n'è una che tira in ballo ancora il gruppo Samsung, la prima conglomerata industriale del Paese: la società avrebbe pagato le spese legali di Das, azienda di componenti per auto controllata de facto da Lee, per 6 miliardi di won a uno studio legale Usa da novembre 2007 a marzo 2009 per il recupero di investimenti da 14 miliardi di won (13 milioni di dollari) in una compagnia americana.

Il sospetto è che Lee, presidente dal 2008 al 2013, abbia ricambiato con la grazia di Lee Kun-hee, ex capo di Samsung, condannato a 3 anni di carcere con sospensione della pena per uno scandalo di fondi illegali.

Lee, 77 anni, potrebbe essere il quarto ex presidente a finire in manette. Il successore, Park Geun-hye, prima donna alla carica istituzionale più alta, è in arresto da un anno per lo scandalo di corruzione che ha portato al suo impeachment.

