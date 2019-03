La Corea del Sud spingerà per una formula di dialogo a tre (Seul, Pyongyang e Washington) per far ripartire il confronto sulla denuclearizzazione tra Usa e Corea del Nord, sospeso bruscamente al summit di Hanoi.

"Cercheremo diversi modi per creare un luogo d'incontro per la ripresa del dialogo Usa-Corea del Nord", ha detto la ministra degli esteri di Seul, Kang Kyung-wha, nella riunione del National Security Council, presieduto dal presidente Moon Jae-in e convocato per discutere dell'incontro tra il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente degli Usa Donald Trump.

Kang ha aggiunto che lo sforzo di Seul includerà il cosiddetto dialogo "1.5-track", un modello che coinvolge funzionari governativi ed esperti privati dei tre Paesi, secondo quanto ha riferito Kim Eui-kyeom, portavoce dell'Ufficio presidenziale. I tre Paesi, ricorda l'agenzia Yonhap, ebbero incontri simili in Svezia poco prima del summit di Singapore tra Kim e Trump.

