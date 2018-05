Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 maggio 2018 10.22 25 maggio 2018 - 10:22

Il premier giapponese Shinzo Abe ha ribadito il proprio sostegno alla decisione del presidente statunitense Donald Trump di cancellare il vertice programmato a Singapore con il leader nordcoreano Kim Jong Un.

Abe, attualmente in visita in Russia per un summit con il presidente russo Vladimir Putin, ha detto che ha intenzione di parlare con Trump al telefono la prossima settimana.

Dello stesso avviso era stato il capo della diplomazia nipponica poche ore prima, il ministro degli Esteri Taro Kono, che aveva concordato sulle scarse possibilità di fare progressi con l'attuale assenza di distensione, sia sul programma di denuclearizzazione della penisola coreana sia sulla questione dei cittadini giapponesi rapiti dai servizi segreti di Pyongyang. Una vicenda a cui il Giappone ha investito molto tempo a livello diplomatico con i paesi alleati, Usa e Corea del Sud, in preparazione del summit del 12 giugno.

