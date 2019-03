La Corea Del Nord potrebbe preparare un nuovo lancio di missili. Lo riporta la Cnn citando alcune fonti, secondo le quali i preparativi seguirebbero il fallito vertice fra Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un.

Le ultime immagini satellitari sui siti "sensibili" nordcoreani fanno riferimento alla base chiave di Sanumdong, alle porte di Pyongyang, dove in passato sono stati assemblati razzi e missili balistici intercontinentali.

Dall'esame delle foto scattate il 22 febbraio da DigitalGlobe, prima quindi della rottura tra Usa e Nord maturata al summit del 27-28 febbraio di Hanoi tra Trump e Kim, sono emersi segnali di notevole attività tra autovetture e camion parcheggiati, vagoni ferroviari e gru.

Il rilascio delle immagini, ricorda la Cnn, fa seguito a un'altra analisi recente fatta da 38 North, think-tank americano, che ha segnalato come alla base satellitare di Sohae, sul confine occidentale con la Cina, ci fossero lavori in corso per far tornare pienamente operativo l'impianto, in parte smantellato la scorsa estate nell'ambito "dei gesti di apertura" di Kim nel negoziato con Trump sulla denuclearizzazione della penisola. I lavori di ripristino, in questo caso, sarebbero iniziati dopo il nulla di fatto del vertice tra leader in Vietnam.

