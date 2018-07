Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 luglio 2018 15.52 07 luglio 2018 - 15:52

La Corea del Nord ha espresso "dispiacere" per l'attitudine mostrata nei colloqui tenuti a Pyongyang sulla denuclearizzazione dalla delegazione Usa guidata dal segretario di Stato Mike Pompeo.

Un portavoce del ministero degli esteri, in una nota diffusa in tarda serata dalla Kcna, ha accusato Washington di tentare di "premere unilateralmente" sul Paese per l'abbandono del nucleare.

