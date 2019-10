La Corea del Nord ha annunciato stasera lo stop ai negoziati con gli Stati Uniti sul nucleare, ripresi ieri in Svezia.

Lo ha scritto l'agenzia nordcoreana Yonhap, citando le frasi del capo della delegazione di Pyongyang, Kim Myong-gil, davanti all'ambasciata della Corea del Nord a Stoccolma.

I colloqui non hanno quindi sbloccato lo stallo causato a fine febbraio, quando il secondo summit di Hanoi tra il presidente Donald Trump e il leader Kim Jong-un si chiuse con la rottura per l'impossibilità di equilibrio tra denuclearizzazione della penisola e allentamento delle sanzioni.

Oggi, il rappresentante speciale Usa per gli affari nordcoreani Stephen Biegun e la controparte di Pyongyang, Kim Myong-gil, ex ambasciatore in Vietnam, si sono visti a Villa Elfvik Strand, un centro conferenze a Lidingo, nordest di Stoccolma, all'indomani del faccia a faccia preparatorio tenuto dai loro vice.

Dopo la sessione di confronto del mattino, Kim ha opposto un brusco "vedremo" alla domanda se fosse soddisfatto dei nuovi colloqui, ha riferito la Yonhap, quando a Pechino, prima di partire per la Svezia, aveva detto di essere "ottimista". In serata l'annuncio della sospensione delle trattative.

