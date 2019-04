Il leader nordcoreano Kim Jong-un è arrivato nella città russa di confine di Khasan, diretto verso Vladivostok dove domani incontrerà il presidente Vladimir Putin.

Il treno speciale e blindato gialloverde del "supremo leader" ha attraversato il ponte sul fiume Tumen intorno alle 10:40 locali (3:40 in Svizzera), secondo i media russi, arrivando nella stazione di Khasan. Secondo RIA Novosti, che cita fonti del governo provinciale, a Kim è stata dedicata una cerimonia di benvenuto con la consegna simbolica di pane, sale e un bouquet di fiori.

Le foto a corredo del saluto dei funzionari nordcoreani al leader e della rassegna del picchetto d'onore, poco prima che salisse sul treno, sembrano indicare che la cerimonia si è tenuta tenuta in piena notte. Ci sono ancora diverse ore di viaggio per raggiungere Vladivostok, la località scelta per il faccia a faccia Kim-Putin.

