Questo contenuto è stato pubblicato il 2 giugno 2018 12.38 02 giugno 2018 - 12:38

Gli Usa non stanno negoziando con la Corea del Nord il futuro della presenza delle truppe americane nella penisola, a 10 giorni dallo storico summit di Singapore tra i leader dei due Paesi, Donald Trump e Kim Jong-un.

Il capo del Pentagono Jim Mattis ha assicurato che i 28.500 soldati presenti in Corea del Sud "non sono sul tavolo qui a Singapore il 12 giugno, non devono esserci", parlando in occasione dello Shangri-La Dialogue, in corso nella Stato/isola, dedicato alle tematiche sulla sicurezza in Asia.

Trump, dopo aver ricevuto ieri alla Casa Bianca l'inviato nordcoreano Kim Yong-chol, ha affermato che nel vertice sarà discussa, tra gli altri temi in agenda, anche la fine della Guerra di Corea (1950-53), chiusa con l'armistizio e non con un vero e proprio trattato di pace.

Il Nord ha lamentato a lungo che anche i militari americani sono uno degli ostacoli sul percorso della pace regionale e della riunificazione della penisola.

