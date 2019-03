Nuovo limite per i visitatori stranieri in Corea del Nord: da lunedì 18 marzo verranno consentiti un tetto massimo di mille persone al giorno.

La misura è volta a contenere i flussi turistici, in costante rialzo dopo il primo summit di Singapore, a giugno 2018, tra il presidente Usa Donald Trump e il leader Kim Jong-un.

I turisti giunti in Corea del Nord, scrive il Global Times citando una fonte, sono stati in media 1'800 al giorno tra luglio e agosto, in scia allo storico vertice tra Trump e Kim.

Il tabloid cinese del Quotidiano del Popolo, la "voce" del Partito comunista (Pcc), aggiunge che "di fronte all'inatteso boom di visitatori, la stretta si è resa necessaria per la ridotta capacità di ricezione turistica" del Paese. Per questo - si precisa - la stretta "non va vista come un segnale che il Paese sta chiudendo le sue porte, anche in considerazione dei gesti mostrati sin dallo scorso anno". Circa l'80% dei visitatori sono cinesi.

