Il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente russo Vladimir Putin potrebbero avere un primo summit a fine mese durante la trasferta del capo del Cremlino nel Far East russo e in Cina, dove parteciperà al forum della "Belt and Road Inititive" il 26-27 aprile.

Putin dovrebbe partire intorno al 24 aprile, scrive l'agenzia Yonhap citando una fonte anonima, e le possibilità di incontro "sono piuttosto alte". Dopo il forum, il leader russo è atteso nelle province dell'Estremo Oriente: nulla esclude che il summit Russia-Corea del Nord possa tenersi prima o dopo l'evento di Pechino. Mosca non ha confermato l'ipotesi, ma l'agenzia Tass ha citato a inizio marzo un portavoce del Cremlino secondo cui le parti stavano trattando un viaggio di Kim in Russia attraverso i "canali diplomatici" e che la decisione sarebbe maturata presto. Putin ha invitato il leader nordcoreano lo scorso maggio.

Kim Chang-son, capo di gabinetto de facto di Kim, si è recato a Mosca e Vladivostok (19-25 marzo); il ministro degli Interni russo Vladimir Kolokoltsev è stato pochi giorni fa Pyongyang.

