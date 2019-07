Il leader nordcoreano Kim Jong-un e il presidente americano Donald Trump hanno avuto un "incontro storico" alla Dmz, la zona demilitarizzata tra le due Coree, concordando di riavviare il dialogo sulla denuclearizzazione.

I media di Pyongyang danno oggi ampia copertura dei fatti avvenuti ieri al villaggio di Panmunjom.

I leader "hanno deciso di tenere stretti contatti in futuro", riporta la Kcna. Mentre il Rodong Sinmun, voce del Partito dei lavoratori, pubblica sulle prime tre pagine più di 30 foto a immortalare "i solidi rapporti" tra i leader.

La Kcna celebra la capacità dei leader di "riavviare e spingere in avanti i dialoghi produttivi per ottenere una nuova svolta sulla denuclearizzazione della penisola coreana e nelle relazioni bilaterali". In 66 anni dall'armistizio del 1966, "è accaduto il formidabile evento con i massimi leader della Corea del Nord e degli Stati Uniti che si sono scambiati strette di mano storiche a Panmunjom, un posto che è stato conosciuto come simbolo della divisione".

"Si sono parlati per allentare le tensioni sulla penisola coreana, finire l'ingloriosa relazione tra i due Paesi" e optare per la svolta esprimendo rispettive preoccupazioni e interessi per chiudere le questioni pendenti "con reciproca comprensione".

