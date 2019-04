Donald Trump approvò il pagamento di un conto di 2 milioni di dollari presentato da Pyongyang per le cure prestate allo studente americano Otto Warmbier, rimpatriato in stato comatoso dopo 17 mesi di prigionia in Corea del nord e morto sei giorni dopo.

Lo scrive il Washington Post.

L'inviato Usa Joseph Yun, mandato per recuperare Warmbier, firmò un accordo per saldare il conto su direttiva di Trump e ricevette una fattura poche ore prima che il giovane fosse rilasciato.

Il conto, racconta il Wp, era stato inviato al dipartimento del tesoro nel 2017. Trump ha sempre detto che la sua amministrazione non ha mai pagato nulla per il rilascio di 'ostaggi' americani dalla Corea del nord. La Casa Bianca non ha voluto commentare.

Fred Warmbier, il padre dello studente, ha riferito al quotidiano che nessuno gli ha mai parlato di un conto ospedaliero e che la cosa suona come un "riscatto".

