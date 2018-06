Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 8 giugno 2018 12.48 08 giugno 2018 - 12:48

"I recenti contatti tra Russia e Corea del Nord confermano la disponibilità di Pyongyang a un lavoro costruttivo": lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante la sua visita a Pechino, dove ha incontrato il leader cinese Xi Jinping.

Vladimir Putin ha quindi aggiunto che "la Russia e la Cina sono interessate a pace e stabilità nella penisola coreana e nel nordest asiatico in generale" e ha manifestato soddisfazione per i negoziati tra Pyongyang e Seul che - a suo dire - "procedono in sintonia con la logica della roadmap russo-cinese per la Corea".

